Salut à tous, ayant installé Duckstation sur ma Series X, j'aurais voulu avoir votre avis sur les meilleurs jeux en 3D (ou à grosse dominante 3D) selon vous ?En ce moment je me refais Tekken 3 et Ridge Racer Type 4.Avec la correction de perspective des textures je redécouvre les jeux.Merci à tous pour vos retours

posted the 08/23/2021 at 10:23 AM by hurri