Bonjour, Je vous adresse cette question car je ne trouve pas l'info sur le net : Je manque de prises ethernet sur ma box fibre SFR. Je voudrais en augmenter le nombre en gardant un debit maximal pour tous les appareils. Que dois-je acheter (il me faudrait 3 ports de plus) Merci!

Like

Who likes this ?

posted the 08/21/2021 at 12:42 PM by superpanda