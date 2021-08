Cependant, ce qu'il perd en système de combat, il le gagne en inventivité de level design, qui est du grand art, vous poussant toujours plus à l'exploration avec son système de double monde où vous switchez entre deux univers superposés.

6 ans après les aventures de Trace dans l'excellent Axiom Verge, nous voici avec le second opus nous mettant dans la peau d'Indra Choudhary, multimilliardaire cherchant à retrouver sa fille qui a disparu pendant une expédition scientifique en Antarctique ; difficile d'en dire plus, si ce n'est que Tom Happ (toujours seul à faire jeu) continue d'agrandir son univers de la Brèche.

Who likes this ?

posted the 08/14/2021 at 01:44 PM by obi69