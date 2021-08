Le tout devient intéressant en jeu tant il faudra jongler entre les pouvoirs pour anéantir rapidement la défense ennemie afin de lui porter un coup fatal. Manquant clairement de budget avec des cinématiques proches d'un visual novel, Scarlet Nexus est une bonne surprise, et je rêve déjà d'une suite avec de meilleurs moyens.

Mais ce qui est important dans Scarlet Nexus, c'est son système de combat, et de ce côté-là le jeu ne déçoit pas : simple dans les premiers temps, il se complexifie rapidement, donnant la possibilité d'exploiter les pouvoirs des autres membres de votre squad comme la pyrokinésie permettant d'enflammer vos attaques, ou l'invisibilité, classique.

Il y aura quelques différences scénaristiques entre les 2, même si les niveaux seront principalement les mêmes. En parlant des niveaux, ils restent très classiques en termes de level design et manquent un peu de profondeur.

Nouvelle franchise de Bandai Namco, Scarlet Nexus est un Action-RPG vous mettant dans la peau de 2 personnages à choisir en début du jeu : Yuito, un peu plus orienté corps à corps, et Kasane combattant à distance, font partie d'une unité spéciale devant exterminer des monstres qui envahissent la Terre.

