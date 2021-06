https://twitter.com/KimetsuFrance/status/1407937180476055554LEAK - La version globale du jeu Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan a fuité sur le Microsoft Store ! Le jeu sortira en France le 15 octobre 2021.Jeu vidéo Il sera disponible en 4K 60FPS avec un taille moyenne de 23Go.Un jour de + par rapport aux Japonais.J'espère qu'il aura LA Musique de l'EP 19 dans le jeu !Go.

Who likes this ?

posted the 06/24/2021 at 09:55 AM by darkxehanort94