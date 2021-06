Dessin

Un petit message de remerciement. Suite à mon dernier article je suis passé de 50 abonnés à 60 abonnés sur instagram et j'ai reçu des commentaires positifs sur mon illustration. Ca peut vous sembler peu, mais ça m'a fait plaisir. Je dessine uniquement pour me changer les idées et c'est toujours agréable de voir que des gens apprécient. La dernière fois j'ai vraiment fait un dessin rapide pour habiller l'article. Là j'ai pris mon temps (5h environ):Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir).Peace