La chaine youtube "Generation Micros" du membre de gamekyo, @jedi ,m'a rappelé beaucoup de souvenirs (agréables) de mon enfance, où beaucoup d'ordinateurs cohabitaient, et j'avais un Commodore 64, et jusqu'à présent j'ai jamais pu oublier la musique du jeu Tetris sur c64, unique en son genre et faisant près de 20 minutes (à écouter jusqu'au bout), c'est une vraie merveille sonore et surement la meilleure musique à ce jour (selon moi) sur la machineIl est à noter aussi que l'image d'illustration du jeu est très belle aussi, où une sorte d'entité, soumet des épreuves mentales à une créature