Si on excepte des apparitions dans d’autres jeux (j’en ai recensé 2), les Battletoads étaient restés au placard plus de 25 ans. Et cette nouvelle aventure sortie en 2020 joue beaucoup du côté has been des batraciens, dans un scénario franchement farfelu, qui est finalement un atout – à défaut d’être parfois clair.

A la recherche de leur gloire passée, pas sûr toutefois que notre trio de crapauds vienne capter un nouveau public, malgré sa réalisation cartoon à la fois originale mais pas spécialement renversante.

D’autant que – Battletoads oblige – le jeu n’a pas oublié ce qui a fait son identité : des passages frustrants qu’il faudra parfois recommencer des dizaines de fois jusqu’à l’agacement ! On est ici tout de même loin de la frustration que pouvaient générer l’original ainsi que Battlemaniacs, mais certaines séquences (en moto bien sûr, mais aussi en « luge ») ont été pensées pour que les Battletoads se rappellent à votre mauvais souvenir.

S’y ajoutent des séquences avec des mini-jeux plus ou moins marrants, des phases de shoot-them-up, de plateformes… qui font oublier celles de beat-them-all avec lesquelles on commence pourtant. Retour sympa, mais pas très marquant.

