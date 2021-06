Ceux qui croient impossible de réinventer Tetris ont tort ; ils n’ont jamais essayé Tetris Effect ! Fort de son expérience avec Meteos et Lumines (dont on retrouve ici de nombreuses inspirations), Tetsuya Mizuguchi - également producteur de Rez - s’empare de Tetris sans rien modifier de son gameplay, pour embarquer le joueur dans une expérience psychédélique totale.

Partant du principe que vous savez jouer à ce puzzle game mythique, vous ne disposez ainsi que d’une fenêtre de jeu réduite, le reste de l’écran vous balançant des effets tour à tour hypnotisants, perturbants, entraînants, voire franchement déstabilisants.

Tetris Effect teste ainsi votre capacité à rester concentrés sur vos lignes, à subir des changements de rythme parfois brutaux, pour ainsi entrer complètement dans la partie, dans une forme de transe dont on ressort parfois épuisé.

Outre le mode Périple, enchaînant les décors et les ambiances à travers une vingtaine de tableaux, Tetris Effect propose quelques variantes supplémentaires, sans toutefois s’éloigner du concept de base. Et c’est justement parce que le concept de Tetris est si diaboliquement efficace que l’effet n’en est que plus fascinant !