Comme sur Xbox Series X, les joueurs PS5 peuvent désormais faire tourner Warzone à 120 images par seconde. L'option est possible grâce au patch de la Saison 4.



Call of Duty: Warzone n'a à cette heure pas de client dédié aux PS5 et Xbox Series X|S, mais ses versions PS4 et Xbox One sont parfaitement rétrocompatibles. Il y a déjà eu une mise à jour pour améliorer les performances du Battle Royale sur next-gen, mais le sacro-saint framerate à 120 images par seconde n'était à cette heure possible que sur Xbox Series X

Raven Software avait promis que d'autres patchs allaient arriver pour optimiser la qualité du jeu sur la nouvelle génération, et celui du 16 juin introduisant la Saison 4 lancée ce jeudi amène effectivement une petite nouveauté sur PS5. Dès maintenant, les possesseurs de PlayStation 5 dotés d'un écran compatible peuvent faire tourner Call of Duty: Warzone à 120 fps, comme chez la concurrence ! Les adeptes de fluidité visuelle devraient apprécier, et n'ont qu'à activer l'option dans les paramètres graphiques de leur jeu.