Bonsoir à tous,

Ce petit article pour les possesseurs de series x, the outer worlds est vraiment hyper propre dessus et c'est un bonheur à jouer. Entre les temps de chargement hyper courts et la smooth 4k 60fps Hdr ce jeu est vraiment cool. Dans le gamepass si vous ne l'avez pas fait.

Mine de rien cette nouvelle genre enlève un gros poids aux joueurs qui comme moi décrochaient à force de devoir attendre devant leur écran de chargement. Et la fluidité apporte énormément à l'expérience par rapport à une one x en 30 fps, c'est le cas aussi pour prey, dishonored,fallen order, fallout...

Je vois d'ici les critiques dire qu'il n'y a pas de jeux donc on joue aux anciens, c'est pas entièrement faux, mais je fais aussi cyberpunk à coté...

Finalement je me demande si les graphismes actuels ne me suffiraient pas pour la suite si on me garantissait un 60fps nickel. Sur cyberpunk c'est encore moyen, j'aimerais une maj. Car le jeu est techniquement pas mal mais il y a des chutes de fps