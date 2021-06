Je m'excuse par avance pour faire ce genre de post commercial, mais je pense que ça pourra en intéresser certains, j'ai reçu via rakuten une offre spéciale euro, pour une LG Oled, et je vais partager pour que vous puissiez en profiter aussiC'est LG OLED BX 55 pouces sortie l'an passée, avec tout ce qui y'a de bien pour le gaming sans oublier une qualité d'image qui rendrait la vue à un aveugledolby vision,dolby atmos120 hzHDMI 2.1GSync, Freesync, VRR, ALLM etcA ce prix je pense que c'est cadeauet le lien pour les specs complètes de la bête http://www.lg.com/nz/tvs/lg-oled55bxpva

Like

Who likes this ?

posted the 06/11/2021 at 01:55 PM by jaysennnin