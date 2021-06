Day one.Mettez-vous dans la peau d'Ash Williams ou de ses amis de la franchise cultissime Evil Dead, et conjuguez vos efforts dans un jeu d'action multijoueur en coopération et en JcJ à l'intensité infernale ! Formez une équipe de quatre survivants et explorez, pillez, fabriquez et trouvez des objets requis pour sceller la brèche entre les mondes, dans un jeu inspiré des trois films originaux Evil Dead ainsi que de la série télévisée originale Ash vs Evil Dead de Starz.Incarnez des personnages tirés de tout l'univers Evil Dead dont Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, et bien d'autres, avec de nouveaux dialogues interprétés par Bruce Campbell et les autres vedettes !Battez-vous dans le camp des forces du bien ou prenez le contrôle du puissant Démon de Kandar pour traquer Ash et les autres joueurs en prenant possession du corps des Cadavéreux, des objets de l'environnement et même des survivants, alors que vous tenterez d'avaler leurs âmes !Que vous déchiriez un Cadavéreux en deux avec la célèbre tronçonneuse de Ash ou que vous voliez à travers la carte en incarnant le Démon de Kandar sous sa forme d'esprit, le jeu capture les sensations et le look de la franchise Evil Dead dans toute sa gloire, avec des graphismes réalistes et un système de gore basé sur la physique qui donne vie à l'horreur !Déchaînez-vous avec un assortiment d'armes dont le Boomstick de Ash, le sabre de Lord Arthur, le fusil de Kelly, et plus de 20 autres ! Choisissez vos armes préférées et infligez des dégâts épouvantables aux armées des ténèbres !Evil Dead : Le jeu propose un mode multijoueur en coopération et JcJ sur PC, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.Sortie: 2021