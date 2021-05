Il me semble que je vous dit j'avais une chaine YouTube.Donc voila une critique en Duo de moi et un autre YouTube Capitaine Critik de la S1 de Demon Slayer.Et autant en profiter pour donner mon avis écrit :- L'Animation est excellente !- Transcendée par l'OST surtout dans l'EP 19 !- Les systèmes de Souffles et de Pouvoir Sanguinaires sont très intéressants.- La Relation entre le Héros et sa Soeur.- L'utilisation de tout ce qui marche dans le Weeky Shônen Jump.- Tanjiro qui est un personnage inspirant et charismatique.- L'aspect Mature à la HXH.- Les flashback sur les Démons.- Ruri !- Manque d'originalité.- Générique et Ending moyen.- Les Pilliers sont une bande de clichés.- Muzan le grand Méchant est juste un ..... Méchant.- Zenitsu et Inosuke (Et l'Humour qui vas avec.)- Surcoté de Ouf !(les détails sont dans la vidéo.)