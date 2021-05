Salut à tous!En quelques années, le studio Playground Games est devenu le meilleur studio Microsoft. Jeu après jeu, la réputation du studio s'est renforcée, chaque Forza Horizon étant salué par la critique à sa sortie.Dès FH2 j'avais compris que le spin off allait dépasser Forza Motorsport en termes de popularité et de qualité.Donc nous voilà avec Forza Horizon 4 sur ma vieille Xbox de 2013. Le jeu est tout simplement magnifique, le 30 fps ne me gêne pas. Tout est cohérent dans le jeu, les paysages sont vastes et soignés. La physique des voitures et surtout la physique de l'environnement est inégalée : chaque objet est destructible (fini les stupides barrières en plastiques indestructibles des Gran Turismo), les traces laissaient au sol par la voiture dans la boue, le sable, les champs sont convaincantes. La succession des saisons est époustouflante, la direction artistique de Playground Games fait des merveilles sur cette vieille console.A mes yeux, je place Playground Games parmi les Naughty Dog ou Santa Monica. Et si Microsoft ne fait n'importe quoi, le studio phare est là!Mais voilà, en passionné de jeux de bagnoles, une chose manque dans la licence Forza Horizon (et Motorsport) : un véritable amour de l'automobile. Attention, je ne doute pas que les dév sont fans de voiture. D'ailleurs le mode ForzaVista permet d'apprécier la qualité des modèles 3D. Ce dont je parle, c'est un truc un peu intangible. C'est la façon dont les voitures sont introduites, présentées dans le concessionnaires, obtenues, mises en valeur...Et clairement, sur ce point le studio n'atteint pasla passion de Polyphony Digital et de sa licence Gran Turismo. On peut reprocher beaucoup de choses à GT à juste titre mais la licence transpire cet amour pour l'automobile.Comparaison avec le vieux concessionnaire de Gran Turismo 3 sorti il y a 20 ans maintenant, Gran Turismo 5 (10 ans) et Forza Horizon 4. Le problème de Forza Horizon 4 est l'absence de "présentation" des voitures. Ca ressemble à plus à un tableur Excel qu'à un concessionnaire. Ya absolument zéro info sur la voiture avec une ptite fiche descriptive. Et globalement, le jeu nous offre une Bugatti au bout de 20 min de jeu. D'ailleurs, le fait de gagner autant de voitures si facilement ne rend pas ces dernières "spéciales" ou "uniques". Je me rappelle encore de la vieille voiture d'occas acheté dans les vieux GT avec laquelle je faisais un bon tiers du jeu. Et surtout la satisfaction de pouvoir l'améliorer avec les crédits gagnés ou même d'en acheter une nouvelle.Alors certes, sur tous les autres points, Forza Horizon est aujourd'hui le meilleur jeu de caisses grand public, loin devant un triste Gran Turismo Sport ou un bugué Forza Motorsport 7. Mais j'aimerai que Playground Games se penche plus sur la célébration de l'automobile et moins sur leur nombre, les fringues, danses ou autre mode battle royale.