Je découvre la réalisation hallucinante de Kiwami 2 via la demo, sur Ps4 Pro. C'est tout bonnement magnique, tant sur le fond que la forme.Si vous voulez jeter un coup d'oeil avec moi, lors de la découverte du chapitre 2 :(PS: si ce genre de vidéo vous plait, pensez à mettre un petit pouce bleu, voir, soyons fous, un abo! Merci d'avance !)

posted the 05/03/2021 at 04:11 PM by obi69