Salut tout le monde,Je navigue entre deux comptes PSN sur ma ps5, un compte FR et un US.J’ai déjà acheté pas mal de jeux en démat sur ces deux-là.Je me suis procuré récemment Returnal en démat sur le store Us, mais à ma grande surprise le jeux est intégralement en Anglais.Sur tous les jeux que je possède venant du PSN US, c’est le seul. Étonnant !Je suis allé voir la description du jeu dans le store US, il y a bien dans les langues le Français de mentionné.Quelqu’un a t il déjà eu ce genre de soucis ?Merci