Ayant adoré Life is Strange, mais étant légèrement méfiant sur la possibilité que le jeu surfe sur la mode transgenre pour se faire de la pub, j'ai lancé ce Tell Me Why avec envie et peur à la fois.Alors est-ce un bon jeu ? Une pub déguisée ? Ou bien un titre opportuniste ??+ Réalisation plutôt correcte. Certes, et comme sur les précédents jeux du genre, les graphismes ne sont pas le fer de lance de TMW. Mais ils restent dans l'ensemble agréables et propres.+ Animation fluide. Comprenez par là qu'il y a une nette amélioration par rapport à LIS !! Ce n'est pas parfait, mais c'est bon.+ Une histoire vraiment prenante avec une excellente mise en scène. On est vite happé par l'histoire qui se divulgue petit à petit tout en donnant régulièrement un petit mystère de plus pour avancer et donner envie d'aller plus loin.+ Pas mal de clichés grossiers évités genre attaque directes sur les transgenres comme on pouvait le craindre. Les situations sont finement amenées, et on sent vraiment que le studio à travaillé son sujet. C'est vraiment là que l'on comprend l'apport des asso transgenre pour donner de la crédibilité à l'ensemble.+ Les personnages super attachants !! Notre duo est déjà très prenant de base, mais plusieurs autres personnages comme Michael ou Sam apportent une touche d'émotions, d'humour, ... mais toujours de façon réaliste et en accord avec le jeu.+ Toujours les choix qui influent sur le déroulement du jeu, de façon plus ou moins importants. Il sera nécessaire de refaire le jeu une seconde fois pour voir tout les éléments.+ Le jeu est mené d'un bout à l'autre sans longueurs ou artifices pour rallonger bêtement la durée de vie. C'est assez rare pour le souligner.+ Certains décors absolument somptueux. Artistiquement le jeu n'a rien à jeter !!!- Les visages sont quand même bien rigides !! Ca manque d'expressions faciales.- Une sale manie d'avoir des évènements imprévisibles qui se déclenchent nous empêchant de tout fouiller !! Il m'est arrivé à 2 reprises de louper des éléments à cause de ça. Rageant.- Un peu trop court. Certes l'histoire est menée comme il faut et comme je le dis plus haut, il n'y a pas de longueurs inutiles. Mais on aurait pas craché sur une petite heure de jeu en plus pour amener un peu plus de développement sur le lien des jumeaux !!-Toujours un peu trop lent sur les déplacements. Ce ne serait pas du luxe de permettre de marcher un peu plus rapidement !!-Décors magnifiques mais ... l'univers, la ville, ... sont tout de même un poil trop proches de LiS.Tout comme Life is Strange en son temps, Tell Me Why est un jeu terriblement addictif, superbement écrit, et sur un thème peu évident à aborder. Il le fait pourtant en évitant les clichés, et se permet d'être passionnant d'un bout à l'autre. On pouvait craindre au départ un côté racoleur en surfant sur la "mode" transgenre, surtout que dès l'annonce du jeu ils se vantaient d'avoir créé le titre avec des associations. Mais au final, il faut voir ce travail comme celui de Ninja Theory avec Hellblade, à savoir une appropriation de la réalité que vivent certaines personnes pour être au plus proche de leur ressenti. Et à ce niveau c'est une franche réussite. Un jeu vivement conseillé pour peu que vous ne cherchiez pas de l'action à tout va.