J'ai fait un tours sur la chaîne de la "chaîne nébulaire" et je vois une interview du fameux StateAlchemist. Pour information, il s'agit de la personne qui a créé les vidéos sur la série abrégée de Saint Seiya. C'est une série parodique sur l'arc des douze maisons du Zodiaque dans Saint Seiya (les "Chevaliers du Zodiaque" en Français). Si ça vous intéresse, voici la vidéo:Je vous conseille aussi de visiter la chaîne "chaîne nébulaire" qui est consacrée à l'univers de Saint Seiya. C'est une véritable mine d'informations si vous êtes fan de l'anime/manga.https://www.youtube.com/channel/UC4wTds-v-HpbIThKwNsYICghttps://www.youtube.com/channel/UCkk6lEIsfz2q-y13tsaOCeA(L'image vient du site de CDZA : http://cdz-serie-abregee.over-blog.com/ )

posted the 04/05/2021 at 10:02 PM by zmaragdus