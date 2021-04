Weekly Shonen Jump #18 : classement, analyse, cover, pages couleurs, Top Oricon. Stone Ocean de Jojo's Bizarre Adventure annoncé en anime, fin de Phantom Seer et The Elusive Samurai impressionne.Vive OtakulteBonus :Les fans à l'annonce de la partie 6JOJOOOO !!!

Who likes this ?

posted the 04/04/2021 at 05:37 PM by mugimando