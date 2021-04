En partenariat avec Microids et Oddworld Inhabitants, les mecs ont été tout fiers d'annoncer 2 choses :, que l'artbook( en anglais) de l'édition collector de Oddworld Soulstorm (en anglais) serait commandable séparément chez eux., qu'il proposait une version exclusive dédicacé par @lorne_lanning(le créateur d'Oddworld),Bien évidemment, l'adrénaline du Tweet a été plus forte (et surtout plus rapide) que l'envoi de la Newsletter aux abonnés/clients.: quand beaucoup ont reçu l'info, tout avait déjà été scalpé.Depuis Pix'N'Love prend cher. En même, c'est un peu mérité..."On a plus d'artbooks, mais achète le collector!"