SNK vient de dévoiler le retour de Yashiro Nanakase dans KOF XV. SNK dispose du catalogue de personnage le plus nombreux (et charismatique), du coup difficile de prévoir ce perso.



Et facile pour SNK de faire plaisir à beaucoup avec le retour de ce perso depuis 19 ans !



D’autant plus qu’avec cette annonce, il y a de forte chance ensuite de voir arriver Chris et Shermie.

KOF XV - Yashiro Nanakase - https://youtu.be/yz8aCcwUo8c