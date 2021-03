Si vous avez aimé, alorspourrait vous plaire.Actuellement prévu pour, il est actuellement sur la fin de sa campagnePour, vous aurez une copie du jeuPour, vous aurez accès à l'alpha qui devrait être dispo courant de l'été.Voici le lien kickstarter :est un jeu de simulation de ferme inspiré des classiques.Cultivez, nourrissez les animaux et liez-vous d'amitié avec les insulaires.Décidez si vous souhaitez redonner vie non seulement à la ville, mais également aux récifs coralliens environnants.Cela peut devenir difficile, mais tenez-vous-y, car l'île est prête pour le changement.

posted the 03/02/2021 at 03:29 PM by arquion