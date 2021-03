Après de longs et horribles mois d'attente, Little Nightmares II a enfin pris possession de ma console, et moi, sans crainte aucune, du jeune Mono, semblant alors tiré de son sommeil par un affreux cauchemar, et prisonnier dans un monde étrange.

Perdu au milieu d'une immense forêt, commence alors notre aventure mêlant épouvante et émerveillement. Car le jeu est aussi esthétiquement beau qu'il nous saisit d'effroi grâce à une DA et une réalisation soignées, conjuguées à un sound design bien étudié, instaurant un climat malsain et angoissant digne d'un bon film d'horreur.

Quant au gameplay, rien de bien cauchemardesque, si ce n'est une gestion maladroite de la torche et des sauts ratés à cause d'une mauvaise appréhension des perspectives, à l'origine de morts bêtes.

Les mécaniques de jeu évoluent quelque peu, suite notamment à la rencontre avec celle qui deviendra notre complice et qui nous aidera à accomplir certaines tâches, alors qu'il faudra affronter de petites créatures et savoir rester discret face à des monstres en tout genre.

Les énigmes sont simples, oui, mais je ne pense pas les créateurs aient cherché à ce qu'on s'arrache les cheveux pour progresser. Bref, un très bon jeu.