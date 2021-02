Bon j'ai mis ce titre juste parce que Strafefox, l'excellente chaine des making of des jeux vidéo de l'ère 16 bits, vient de sortir sa dernière vidéo sur le making of d'Aladdin Megadrive, c'est doublement intéressant parce qu'il parle du rapprochement entre le monde de l'animation et du jeu vidéo dans les années 80 et 90, et aussi surtout qu'on peut voir que Disney revient de très très loin... Malheureusement il n'y a pas de sous titres, mais son anglais est simple à comprendre...