The Sinking City Édition Deluxe PS5



Améliorez votre expérience avec l'édition Deluxe qui comprend:



• Le jeu Sinking City.



• Les adorateurs du Necronomicon

- 3 nouvelles quêtes dans lesquelles Charles Reed enquête sur des cas non résolus et part à la recherche de mystérieux livres de sorts qui abritent des pouvoirs innommables.



• Merciful Madness

- 3 nouvelles quêtes qui explorent les histoires emblématiques de Lovecraft et mettent en lumière les mystères d'Oakmont et de ses citoyens déments.



• Pack Investigateur

- Améliorez votre expérience de jeu avec une tenue exclusive d'enquêteur privé et accédez à une trousse de premiers soins, des antipsychotiques et un pack de démarrage de matériel d'artisanat.



• Chicago Organ Grinder

- Ce DLC accorde un accès rapide à l'arme la plus puissante du jeu, le pistolet Tommy, et est livré avec une "skin" dorée de l'arme.



• Expérience Boost

- Ce DLC comprend un point de compétence qui peut être utilisé dès le début du jeu. Utilisez-le à bon escient pour améliorer vos compétences de combat, votre vigueur ou votre esprit.



The Sinking City sur PlayStation 5 offre les améliorations suivantes:



• Résolution native de 3840 x 2160 (4K)



• 60 images par seconde.



• Fidélité graphique améliorée.



• Temps de chargement nettement plus rapides.



• Prise en charge des fonctionnalités DualSense.

The Sinking City est un jeu d'aventure et d'enquête se déroulant dans un monde ouvert inspiré de l'univers de H.P. Lovecraft, le maître de l'horreur. La ville à moitié submergée d'Oakmont est saisie par des forces surnaturelles. Vous êtes un enquêteur privé, et vous devez découvrir la vérité sur ce qui a possédé la ville… et l'esprit de ses habitants.



• Une atmosphère oppressante et une histoire inspirée de l'univers de H.P. Lovecraft.



• Un vaste monde ouvert à explorer à pied, en bateau, en scaphandre ...



• Valeur de re-jouabilité élevée grâce à un système d'enquête ouvert: chaque cas peut être résolu de plusieurs manières, avec différentes fins possibles en fonction de vos actions.



• Un arsenal d'armes des années 1920 pour affronter des créatures cauchemardesques.



• Gérez votre santé mentale pour démêler la vérité derrière la folie.

Mise à jour: The Sinking City



Frogwares n'est pas en mesure d'offrir une mise à niveau gratuite de la version PS4 en raison de problèmes juridiques.

