[video]https://youtu.be/hBfixsuNmVU?t=182[/video]The Abbey nous place dans le contexte du Moyen-Age espagnol. Nous incarnons Leonardo de Tolède, un moine Franciscain célèbre dans tout le monde monastique pour avoir résolu de nombreuses enquêtes au nom du roi d'Espagne.Notre moine enquêteur est chargé d'amener son nouveau disciple, Bruno, à l'Abbaye Nuestra Señora de la Natividad, réputée pour sa bibliothèque sans pareille dans le monde occidental.[/pos]Pourtant, à peine arrivé aux abords de la l'Abbaye, les choses se corsent sérieusement : après avoir échappé de justesse à une tentative de meurtre en chemin, notre duo apprend à son arrivée qu'un moine vient de mourir dans d'étranges circonstances. L'Abbé-en-chef demande alors à Leonardo d'enquêter. Ca tombe bien : c'est sa spécialité.[video]https://youtu.be/hBfixsuNmVU?t=618[/video]Le thème de Segundo illustre avec brio la malfaisance du personnage.Sous prétexte d'enquêter sur un accident et dissiper tout probabilité de meurtre (même si elles sont jugées unanimement impossibles par les témoins), Léonardo va donc devoir s'immiscer dans la vie de l'Abbaye et interroger les moines qui en composent la communauté : une mission qui s'avérera être un sacerdoce dans les réticences et les barrages seront légions.En effet, au fur et à mesure de votre avancée, vous vous apercevrez que les contraintes sont nombreuses : entre les moines qui vous sont d'emblée ouvertement hostiles et les restrictions de l'Abbé en chef qui vous interdit l'accès à de nombreux lieux, il va falloir se la jouer fine pour choper des infos sans froisser qui que ce soit pour pouvoir avancer dans la résolution de l'enquête.Heureusement , tous les frères ne seront pas hostiles : certains s'avèreront beaucoup plus coopératifs, pour différentes raisons : bonhommie naturelle, peur d'une sanction (les coups de fouet sont souvent cités), pression de la hiérarchie : les raisons et les caractères de chacun sont divers et variés.La situation appelle donc le jeu à nous dérouler un très beau panel de caractères et de personnalités vraiment diverse et toujours remarquablement dialogué et interprété.The Abbey décrit avec justesse la situation des Monastères au Moyen-âge : nombreux sont les moines à avoir rejoints l'Ordre non pas par vocation, mais par nécessité de survie. Le niveau d'éducation est parfois très variable d'un prêtre à l'autre et tous n'ont pas l'Amour de Dieu comme centre de leur intérêt/Bien que les relations se veulent fraternels entre Frères, les tensions, les non-dits, et le poids de la hiérarchie (avec ce qu'il y a de rancœur et de jalousie) sont monnaie-courantes entre les hommes.Un univers qui s'avère profondément humain et d'une grande justesse.[video]https://youtu.be/hBfixsuNmVU?t=943[/video]The Abbey est un pur Point and Clic au sens classique du terme : tout l'aventure se joue à la souris et se construit entre alternance de dialogues linéaires et résolution d'énigmes à base d'objets à utiliser ou combiner.Les déplacements se font à la 3ème personne, d'écran à écran et le jeu se déroule dans un environnement semi-ouvert.Un bouton de la souris sert à l'action, l'autre à l'observation. Du pur classique.Ce game design n'est pas s'en rappeler évidemment l'excellente série "Les Chevaliers de Baphomet", à ceci près que là où les Aventures de Georges Stobbart s'avéraient progressives et linéaires, The Abbey offre d'emblée un espace accessible plus grand de prime abord, mais en y apposant un sentiment deévident.Le jeu propose (en théorie) 2 types de menus des objets : un énorme panneau (image ci-dessus) qui se déroule si vous vous pointez avec le curseur le haut des écrans avec la souris. Il vous arrivera donc souvent de dérouler par inadvertance le dit-menu en voulant simplement explorer le décor.A préciser également que le menu se ferme à chaque fois que vous échouez à combiner des objets. Lourdingue.Un inventaire latéral, plus souple est cependant proposé. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, cette option n'était pas activable dans la version du jeu que j'ai testé (à voir avec la Director"s cut, peut être).Les déplacements du duo sont lents, car ils avancent en posture permanente de procession, les mains en prière : le ton est donc respecté mais bonjour la lenteur (surtout avec le bruit de pas, hyper répétitif). Heureusement, le double-clic permet de switcher en un instant d'un écran à l'autre lors de déplacements. Pratique.Là où par contre je m'insurge un peu : la gestion du clic-droit et du clic-gauche.Là, où, d'ordinaire, le clic gauche sert l'action, et le droit au descriptif, The Abbey fait le choix du contraire : on observe donc avec le clic gauche et l'on agit avec le droit. Rien de bien méchant vous me direz.que si vous avez un objet en main, les choses s'inversent de nouveau : on actionne l'objet avec le clic gauche et on observe avec le droit.Autant vous dire que je me suis souvent emmêler les pinceaux, et qu'un simple clic sur le mauvais bouton a pu me coincer à de nombreuses reprises dans ma progression sur certaines énigmes. Un peu frustrant, mais rien de méchant.Enfin, un journal (mis à jour à chaque avancée) reprend l'essentiel de l'intrigue en apportant moult détails complémentaires. Utile si certains détails de l'histoire vous ont échappé ou si vous avez mis le jeu en pause trop longtemps (ce que je déconseille fortement).[video]https://youtu.be/hBfixsuNmVU?t=331[/video]Ce qui marque de prime abord avec The Abbey, c'est bien évidement son cachet esthétique : le jeu est sublime. Doté d'une réalisation exemplaire, le jeu affiche des décors HD de toute beauté avec un vrai sens du dessin allié à des personnages 3D en cell-shading parfaitement animé et articulés.Un énorme soin a été apporté aux détails : travelling, profondeur de champ (avec des trames), zoom, éclairages dynamiques : tout y est. C'est largement supérieur à certains cadors du genre, comme la série Star-Runaway.Les dialogues permettent également d'apprécier un souci du détail accru : on a droit à de savoureux nouveaux plans (en 2D rappelons le) à chaque réplique : ce qui dynamise grandement les discussions. Ajouté à cela une véritable animation labiale sur chaque personnage : un travail d'orfèvre et de titan, très impressionnant compte tenu du caractère relativement modeste et indépendant de la production.[video]https://youtu.be/hBfixsuNmVU?t=505[/video]Les décors alternent intelligemment entre le caractère austère et grisâtre de ces extérieurs et la couleur chatoyante et chaleureuse des intérieurs.J'aurais aimé néanmoins plus d'interactions sur certains décors, mais le résultat force déjà un immense respect.[video]https://www.youtube.com/embed/hBfixsuNmVU?wmode=transparent[/video][video]https://youtu.be/hBfixsuNmVU?t=1501[/video]Le scénario, cœur de ce genre de jeu, s'avère maitrisé : la narration est progressive, l'histoire claire, les personnages intéressants et les dialogues soignés. Côté rythme, si le début de l'aventure s'avère un peu poussive, le resserrage de l'enquête et du huit-clos va considérablement intensifier les choses : plus vous avancerez, plus la tension sera à son paroxysme.Le jeu joue sur les suspects les fausses pistes et les sous intrigues : un véritable plaisir pour les aventuriers.Ajouté à une difficulté relativement équilibrée, et il devient au final difficile de lâcher la souris !Attention cependant : le jeu est entièrement en anglais (doublage et dialogue). Un patch fait par des fans existe cependant pour traduire les sous-titres. Il y a quelques bugs (des lignes qui sautent) mais globalement le travail est excellent et permet d'apprécier le jeu à sa juste valeur.Tel Natalia Dans Golden Eye, Bruno sera votre boulet.A noter que si le jeu affiche une certaine ressemblance avec Le Nom de la Rose, l'intrigue s'avère originale : vous saurez dans une véritable nouvelle enquête et un vrai sentiment de découverte !La structure du récit s'avère similaire, mais la nature du Mal qui ronge l'Abbaye n'est pas tout à fait la même, et la conclusion non plus d'ailleurs.Enfin, si la fin apporte l'essentiel des réponses, il est en revanche un peu dommage qu'elle passe sous silence le destin de certains personnages, donnant ainsi à l'aventure un léger goût d'inachevé.Si vous avez cliqué sur les différents liens que je vous ai mis au fur et à mesure , vous avez dû vous en rendre compte : la bande-originale est magnifique. Interprété par l'Orchestre Nationale de Prague (excusez du peu), elle a été composée, par le chef de projet / producteur et scénariste du jeu : Emilio de Paz. Une totale réussite, et l'une des plus belles B.O que j'ai entendu dans le jeu d'aventure.A noter que voir le compositeur diriger un jeu est une chose très rare : à ma connaissance, seuletpeuvent en dire autant !Se voulant au départ comme étant un hommage à La Abadía del Crimen et le Nom de La Rose, The Abbey n'est pas parfait (quelques soucis d'interface et un début poussif), mais s'avère être dans l'ensemble être un excellent jeu d'aventure.Doté d'une véritable ambiance, d'un souci accru donné aux détails et à ses personnage avec un vrai sens de l'écriture et appuyé par une réalisation technique et artistique sublime, le jeu Alcachofa Soft est tout simplement l'un des derniers grands jeux d'aventure à l'ancienne.Si il n'est pas le choix le plus judicieux pour les débutants, et si il n'est n'égale pas bien évidemment les ténors du genre (Monkey Island, Broken Sword), The Abbey transcende ses modestes moyens par une passion évidente, donnant à cette nouvelle licence suffisamment d'atouts en manche pour prétendre à devenir une saga à part entière.Merci de votre lecture.- Un bel hommage au nom de la Rose (en plus soft quand même)- Une technique maitrisé- Une DA très cartoon et plaisante- Une aventure riche et longue- Des personnages intéressants- Des dialogues savoureux- un doublage réussie- Des énigmes logiques- Une aventure de plus en plus intéressante- Une B.O sublime/- Quelques errances dans l'interface- On bloque parfois pour un mauvais clic droit ou gauche- Quelques petits bugs- Pas de VF (doublage ou sous titre, obligé de prendre une fan-trad)- Une aventure attachante qui appelle à une suite mais qui malheureusement n'en connaitra aucune.