Chers capitaines,

longtemps sans voir! Joe minibus est de nouveau en activité! Ça arrive! Ça vient vraiment! Le dernier test est sur le point de commencer!

Le test ultime du jeu mobile d'action 3D sous licence One Piece "One Piece Passionate Blood Route" sera officiellement lancé à 11h00 le 25 février 2021. Afin de garantir la qualité du jeu et la stabilité de la technologie, ce test sera utiliser le test de suppression de charge Nous sommes très reconnaissants aux capitaines pour leur longue attente et leur soutien.

Les informations pertinentes de ce test sont les suivantes, bienvenue aux capitaines pour en faire l'expérience en premier! Bon départ vers le grand itinéraire!



[Nom du test, système ouvert et type de test]

Nom du test: Test ultime

Type de test: Payer, supprimer des fichiers

Système de test de test: Android

[Durée du test et limite du nombre de personnes]

Heure de début du test: 25 février 2021 à 11 heures

Test heure de fin:

Sous réserve de l'annonce dans le jeu. Test TapTap nombre limité de personnes: 20000 personnes



[Comment obtenir les qualifications du test]

À 11 heures le 25 février, les capitaines peuvent accéder à la Route du sang chaud TapTap-One Piece [Service de test ] , cliquez sur «Essayer» pour télécharger et installer le jeu. Une fois l'installation réussie, téléchargez les ressources et créez des rôles pour obtenir la qualification. Veuillez noter que les capitaines n'ont pas besoin d'un code d'activation pour ce test et que vous serez éligible pour le test si vous créez un rôle avec succès.

Une fois que TapTap a enregistré 20 000 personnes, le téléchargement sera fermé et le bouton

"Télécharger" sera grisé et ne pourra pas être cliqué.

Après avoir téléchargé les capitaines, veuillez créer des personnages dès que possible pour éviter que le numéro enregistré ne puisse entrer dans le jeu!

Après avoir téléchargé les capitaines, veuillez créer des personnages dès que possible pour éviter que le numéro enregistré ne puisse entrer dans le jeu!

Capitaines téléchargésVeuillez créer un personnage dès que possible pour éviter que le numéro enregistré ne puisse entrer dans le jeu!

L'important est dit 3 fois!



[Astuces]

1. Le package d'installation du jeu est d'environ 1,5G. Une fois l'installation terminée, vous devez télécharger des ressources de 1,5G. Il est recommandé aux capitaines de réserver un espace d'environ 8G et de les télécharger dans l'environnement wifi.

2. C'est recommandé au capitaine de créer un rôle dès que possible et de le créer avec succès. Le personnage peut être qualifié pour le test!

[Règles de remise de recharge]

Ce test est ouvert aux paiements. Le montant payé par le joueur sera converti en devise du jeu à un certain ratio pendant le test public et renvoyé à votre compte de jeu. Pour obtenir des instructions détaillées sur la remise de recharge, veuillez cliquer pour afficher: Rechargez les règles de remise . Ce test ne peut être payé que dans le jeu, et les capitaines sont également invités à faire attention à la sécurité des biens.

Remarque: Le montant de l'activité de remise de recharge cette fois-ci est calculé séparément du montant de remise du test précédent.

