Quel plaisir de pouvoir enfin replonger dans cet univers......Et les conditions d'utilisation longues comme le bras à valider pour un jeu solo. Bandai...Après un premierselon moi et, Little Nightmares revient donc dans un second épisode qui sera marqué par une progression solo avec deux personnages qui vont coopérer.Avis sur la première demi-heure de jeu, issue de la démo.Le jeu commence dans des espaces naturels ouverts : une façon de surprendre d'emblée le joueur qui a connu les environnements très claustrophobes du premier épisode.Toujours du scrolling en 2.5D, toujours des actions minimalistes (prendre, sauter, s'accrocher), et toujours cette ambiance visuelle et sonore digne d'un compte d'épouvante.Le jeu semble ne pas avoir changé ses contrôles : il faut toujours utiliser une touche pour s'agripper. Un choix qui ne m'avait pas convaincu dans le premier jeu.Le jeu commence à tenter de vous avoir avec des pièges à loup planquées dans des amas de feuilles. Problème : si vous passer en tout premier plan, vous niquez le piège et passer tranquilleComme de coutume, il y a un gros travail sur le Sound Design. L'ouverture du jeu se veut très didactique avec des mécaniques vraiment, vraiment ultra simples.Le jeu use et abuse de jeu de caméra pour donner un maximum d'effet cinématographique tout en restant assez lisible. C'est plutôt réussi pour le moment.La deuxième partie de la démo va se passer en intérieur. L'occasion va don être donner de développeurs de resserrer le sentiment d'oppression auprès du joueur.Dès l'arrivée dans la demeure, Little Nighmares rappelle que vous jouez un enfant vivant dans n monde cauchemardesque de géants...Vous aurez toujours de petits collectibles à trouver. Ici un nouveau couvre-chef que vous pouvez enfiler de suite !Vous allez trouver un comparse qu'il va s'agir de libérer et d'apprivoiser. Le pers sera géré par l'IA.La touche triangle / X sert désormais à appeller votre compagnon. Vous pouvez également le tirer par la main lors de vos déplacements. 2 mécaniques clairement repompés à Ico.Et admirer la beauté du plan !La démo e termine en tension avec uen rencontre du propriétaire des lieux et une course poursuite haletante. L'occasion d'apprécier le retour des battements de cœur avec les vibrations de la manette !Le jeu impressionne au niveau esthétique : c'est hyper propre, il a y a de magnifiques éclairages, 0 tearing/aliasing, pop de textures, ralentissement.La définition sur Switch est un peu basse l'image est assez flou), ais ça participe à l'ambiance avec un effet grain cinéma de fort bon acabit.Et voilà, c'et déjà fini !artistiquement soigné, ambiance sonore au top, de beaux plans très cinématographiques, une DA qui cherche à surprendre, la promesse du binôme, les vibrationsénigmes pour le moment pas fifou, gameplay inchangé, la profondeur contreproductive en extérieur.