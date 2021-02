Hello tout le monde, Je possède le casque Ps5 depuis sa sortie, je rencontre des soucis de déconnexion depuis quelques jours. Avez-vous constaté ce genre de problème ? Pour info ma clé bluetooth est en façade et je joue a environ 2m de la TV. Merci pour vos retours.

posted the 02/01/2021 at 02:01 PM by maxps