Bonjour, avec l'arriver récente de la saison 3 de exos heroes , je me demander si sur gamekyo il avais des joueur du jeux aussi.Petit rappel exos heroes est un gacha game , par contre a la différence des autres gacha, il assez généreux et moins p2w que les autres.Je met un petit teaser de la saison 3 qui a commencer jeudi dernier .Si vous jouer ou vous voulais commencé ces la bonne période , je pourrais aider si besoin

Who likes this ?

posted the 02/01/2021 at 09:29 AM by shining