Bonjour à tous,Je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux. J'aurais une excellente annonce concernant le jeu vidéo que je développe avec deux amis puisqu'on a fait un bon pas en avant et reçu un financement.Je vous laisse sur une petite image réalisée pour l'occasion et je vous incite à vous abonner à notre instagram pour avoir des aperçus et nous soutenir (on publiera sans doute un trailer d'ici 3 mois) :Bonne année et bon courage surtout