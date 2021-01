Je vous partage un de mes nouveaux projets créer un petit jeu en python. Le jeu est bien avancé je vous le partagerai à l’occasion. Bonne lecturePour être franc, apprendre un nouveau language n'a pas été facile pour moi. Pour quelqu'un qui n'a aucune expérience préalable en programmation ou en informatique, l'apprentissage d'un langage entier comme le python peut sembler une tâche impossible. Cependant, rien n'est impossible, sauf si vous ne vous en donnez pas les moyens du moins c’est ce que je pense. Je partage ici avec vous certains de mes conseils pour apprendre le langage de programmation le plus populaire en 2021.Avoir un objectif en têteApprendre sans but est l'une des pires erreurs que l'on puisse faire. Sans un objectif motivant, vous perdrez en motivations pour apprendre un language. J'ai écrit ceci par expérience, car j'avais déjà essayé de maîtriser le C et le Java sans succès. Tous deux se sont soldés par un échec car je n'avais aucune idée de la manière d'appliquer la langue et j'ai rapidement abandonné l'idée d'apprendre. Sans aucun cas d'utilisation, je n'ai pas non plus réussi à dépasser la syntaxe de ces langages.Environnement de codage interactifDatacamp et Dataquest sont d'excellentes plates-formes pour coder Elles offrent un environnement interactif dans lequel vous pouvez vous exercer au fur et à mesure, permettant aux concepts de coller et de vous familiariser avec le codageBlogs et sites webCe ne sont pas les blogs qui manquent pour fournir des recommandations ou des ressources permettant d'apprendre le codage. L'un des sites que j'ai récemment consultés est openclassroom, où des professionnels diffusent des contenus de qualité qui aident les débutants à démarrer leur apprentissage du python. Ils présentent également de manière claire et concise, en fournissant leurs commentaires et recommandations de manière objective. A chaque fois il y a un petit objectif / projet à réaliser à la fin du cours cela peut etre aussi bien un petit programme qu’apprendre à coder un jeu en pyhton. Il est clair que vous n’allez pas faire un jeu révolutionnaire mais c’est toujours gratifiant de voir que l’on arrive à faire quelque chose par soi-même.GitHubSelon moi, Il est indispensable d'avoir un profil GitHub si vous prévoyez d’apprendre le code en général. Vous pouvez trouver des exemples de codes utiles pour tous les types d'applications. Quel est le rapport entre GitHub et l'apprentissage du python ? Presque tout. Les programmeurs apprennent en copiant des codes et GitHub n'est qu'une grosse boite au lettre sur laquelle chacun dépose codes en un seul endroit. Il y a plusieurs façons d'apprendre le python à partir de GitHub :