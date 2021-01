Dessin

Juste un rappel pour le concours de dessin. Le thème imposé: un personnage féminin provenant du monde du JV. Il faut aussi chosir l'une des contraintes suivantes:1) Contrainte 1: le/les personnages doivent être dessinés dans un style Chibi2) Contrainte 2: le dessin doit être fait en nuance de gris3) Contrainte 3: le dessin doit représenter une situation comiqueDeux choses: j'accepte que du Pegi < 16 et il faut toujours signer son dessin. Bien sûr, je n'accepte pas le plagiat. Vous pouvez m'envoyer vos dessins à cette adresse gkdessinconcours@hotmail.com ou utiliser #GKDessinConcours si vous publiez votre dessin sur instagram. La date limite pour me rendre le dessin est le 2 février. Le vainqueur sera désigné par la communauté. Voilà voilà.... si vous avez des questions vous pouvez les poster en commentaire. Si il y a suffisamment de participants, il y aura un prix (très modeste car c'est moi qui finance).En attendant, voici ma toute première sculpture sur bois que j'ai fait l'année dernière:C'est basé sur mon tout premier dessin (qui s'inspire d'un tatouage que j'ai vu dans un film coréen). La première étape consiste à reproduire le dessin sur le bois, puis de creuser le bois autour du dessin. J'ai ensuite fait le dessin avec un pyrograveur et j'ai rempli avec de la résine époxy. J'ai failli perdre ma main gauche à plusieurs reprises et je me suis cramé la moitié de la main droite.Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées pour le prochain concours, vous pouvez donner vos idées en commentaire.