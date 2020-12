Pour clôturer l'année, quoi de beau qu'une IMMENSE saga?Monument absolu du jeu vidéo, la saga des Broken Sword / Les Chevaliers de Baphomet a fait et fait toujours le bonheur des amoureux du jeu d'aventure !Popularisé avec la première Playstation et le PC, les péripéties de Georges Stobbart et Nicole Collard ont marqué plusieurs générations de joueurs, en leur faisant parcourir le monde entier à la recherche de trésors légendaires et de personnages savoureux !Signé par les vétérans Charles Cecil et Steve Ince, et réalisé par le très talentueux studio Revolution Software, cette saga est tout simplement un incontournable du jeu vidéo pour tout joueur qui se respecte !A vos souris et manettes !