Ola Ola la communauté,Je sollicite votre expertise et votre expérience pour me conseiller.Contexte: je suis bloqué chez les beaux parents 1 semaines. J'ai pris ma switch mais je ne sais pas trop quels jeux me prendre.J'ai: MK8, Mario, Hadès, Fire Emblem et Zelda.Quel est votre top ?Des jeux me font envie: Que vaut Paper Mario ? Link awakening ? Pikmin 3 ? Et Xenoblade chroniclesMerci