Yo les gens comment ça va?

Je viens vous raconter mes non-deboires.

En effet depuis plus d'une semaine, je peux jouer à assassins creed valhalla sans le disque.

J'ai essayer de quitter le jeu mettre la console en veille, ba je peux toujours jouer sans cd. En plus de ça le quick resume marche a 100 pour cent sur ce jeu depuis cette histoire.

Bizarre vous aver dit bizarre ....? Ba oue bizarre.



C'est arrivé en faisant une mauvaise manipulation.

En fait j'ai inséré le cd de valhalla et pendant le message d'avertissement à l'épilepsie, j'ai retirer le cd et quitter le jeu car en fait je voulais jouer à re2 mais m'était tromper de cd.

J'ai jouer à re2 et le soir voulant jouer à assassins je clique sur l'icône je joue et tout.

Et la je me rend compte que le cd de valhalla est dans sa boite.



Depuis je peux insérer nimporte quel cd ou lancer dautre jeux en demat. Je n'ai plus besoin du cd de valhalla.



Je n'ai pas ressayer la manipulation avec dautre jeux pour le moment.



Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?