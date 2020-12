J’ai commencé Godfall hier soir sur PC (RTX2060, R5 2600X) le jeu est très beau rien à redire la dessus, je le fait tourner entre 85 et 100fps sur du 1080p mais le problème c’est plutôt le gameplay. Il n’est pas du tout jouissif, t’enchaine les mobs -> gros mob -> boss et le scénario n’en parlons même pas tellement il est secondaireOk c’est un BTA mais après avoir joué à DMC5 que j’ai adoré faire, je dois vous avouer que j’ai du mal avec Godfall.Même la bande son me dérange dans ce jeu alors que je suis du style osef sur la musiqueLe jeu devient-il plus intéressant par la suite ?? Ou vaut mieux arrêter maintenant ?