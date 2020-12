Control (Android & Console) – 3 décembreDOOM Eternal (PC) – 3 décembreDOOM Eternal (PC) – 3 décembreHaven (Console & PC) ID@Xbox – 3 décembreHaven (Console & PC) ID@Xbox – 3 décembreRage 2 (Android) – 3 décembreRage 2 (Android) – 3 décembreSlime Rancher (Android & Console) ID@Xbox – 3 décembreSlime Rancher (Android & Console) ID@Xbox – 3 décembreVa-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) ID@Xbox – 3 décembreYes, Your Grace (Android, Console & PC) ID@Xbox – 3 décembreDragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime (Console & PC) – 4 décembreCall of the Sea (Android, Console & PC) ID@Xbox – 8 décembreMonster Sanctuary (Android & Console) ID@Xbox – 8 décembreStarbound (PC) ID@Xbox – 8 décembreUnto The End (Console & PC) ID@Xbox – 9 décembreAssetto Corsa (Android & Console) – 10 décembreGang Beasts (Android & Console) ID@Xbox – 10 décembreGreedFall (Android, Console & PC) – 10 décembreSuperhot: Mind Control Delete (Android & Console) ID@Xbox – 10 décembreYooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Console & PC) ID@Xbox – 10 décembre