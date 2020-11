En complément de l'article d'@Obi69 célébrant les 30 ans de F-Zero, je vous propose une vidéo de gameplay sur les 4 coupes de F-Zero X... revues avec l'Expansion Kit !J'avais déjà réalisé une vidéo sur les 2 coupes exclusives de l'Expansion Kit, l'extension de F-Zero X sortie sur le 64DD. Cette fois, je me mesure simplement aux coupes déjà présentes dans le jeu de base, ce qui permet toutefois d'apprécier quelques petites différences.Support oblige - l'Expansion Kit étant proposée sur disquette - F-Zero X bénéficie de musiques de meilleure qualité, au son stéréo. Dans le jeu N64, la qualité de son était en effet déplorable (seulement en mono), Nintendo ayant tout misé sur la fluidité en 60FPS.Certaines musiques ont également été revues : Red Canyon et White Land bénéficient de nouvelles versions, et la Rainbow Road a quant à elle droit à un remix de la musique issue de Mario Kart 64 (à 51:15 pour les pressés).Pas de changements en course, si ce n'est de piloter de nouvelles machines. Pour la vidéo, j'ai ainsi testé les 3 super bolides de l'Expansion Kit, ainsi qu'un bolide tout juste créé avec le créateur de machines.Bon visionnage !Et les 2 coupes additionnelles DD1 & DD2 Cup :Précision : Conditions de jeux réalisées avec une ROM hackée traduite en anglais et fonctionnant avec l'émulateur Project 64 2.3.2.