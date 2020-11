Bonjour ami(e)s gamers.. voici un documentaire, fait par la chaîne Youtube "Sylvqin", qui retrace l'histoire de cette fameuse boîte de jeux-vidéo qui a créé l'un des plus gros phénomènes jeu-vidéoludique de l'ère moderne.Et qui, maintenant, s'attaque aux autres géants de l'industrie du numérique (comme Steam et Apple), avec leur nouveau fer de lance: L'Epic Game Store.J'ai trouvé ce documentaire amateur intéressant et agréable à visionner..Ayant à la base, comme apparemment la plupart des joueurs sur internet, un préjugé assez négatif de cette société prise comme le vilain petit canard..Par ailleurs, sachez que le concurrent de Star Citizen, Elite Dangerous, est gratuit sur l'EGS jusqu'au 26 novembre*