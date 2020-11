Je parle bien évidemment de l'intégrale de la saga de notre Sorceleur préféré. Un coffret superbe d'environ 10 kilos, blindé d'illustrations, et affublé d'une carte du monde que ma femme va mettre sous cadre je pense. Il rejoint ainsi les collectors de la trilogie et quelques goodies qui seront du plus bel effet sur l'étagère dédiée.La PS5 ? Balek, je laisse les crash testeurs essuyer les plâtres, j'avance ma pile de jeu current gen et rétro, puis je m'y mettrai quand des jeux incontournables seront sortis (Demon's Soul, les potes et moi on l'a déjà plié des dizaines de fois avec toutes les world tendencies et tous les buils possibles, et les autres jeux dispo, c'est juste nul, rien ne vaut le Day One).Reçu aussi le livre de Mea chez Third Editions, today.Bon jeu à tous.