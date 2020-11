Qui se rappelle du projet de remake amateur de Resident 2? Fort bien réalisé, le projet commençait à vraiment prendre de l'ampleur et l'enthousiasme des fans grossissait à vue d'oeil... Jusqu'à ce que Capcom vienne arrêter le projet.En effet, les japonais révélaient alors être eux même sur leur propre remake de Resident 2...Après avoir eu l'occasion de voir le jeu en avant première (et de faire quelques suggestions au passage), l'équipe du remake amateur décida de remodeler le travail pour en faire un jeu original.Il en résulta Daymare 1998, qui est sorti sur Ps4 et dont je vous propose l'avis de Romain de GF aujourd'hui. Bonne lecture.

Who likes this ?

posted the 11/15/2020 at 09:27 AM by obi69