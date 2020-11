Avec la sortie prochaine de la Game & Watch spéciale Super Mario Bros, le dossier consacré aux Game & Watch sur gameforever.fr et rédigé par Jumpman (un membre de notre équipe) vient d'être mis à jour.Je vous propose ici. L'article complet est à lire sur Game Forever : https://www.gameforever.fr/gamewatch.php Vous y trouverez une liste complète de toutes les G&W pour les différentes gammes.Bonne lecture !Ah, les "Game&Watch"... Que de souvenirs avec ces petits jeux électroniques ! Toutes les personnes de ma génération (années 80-90) ont joué ou possédé des G&W... Ces petits jeux de poche made in Nintendo furent un terrible phénomène de mode dont je vais vous conter l'histoire.Les G&W ont vu le jour le 28 avril 1980 avec le premier titre : Ball. C’est un succès immédiat pour ce petit jeu de poche ! Nintendo décide alors de continuer l’aventure et d’y intégrer les "héros maison" comme Donkey Kong, Mario, Zelda, etc. Les G&W vont sévir jusqu’en 1991 ! En onze ans, les G&W ont connu différentes versions avec plus ou moins de succès et d’innovations. Il existe en tout 60 G&W différents répartis en 10 modèles.Il est bon de savoir que le G&W a été conçu par Mr Gunpei Yokoi, qui n'est ni plus ni moins que le créateur de la Game-Boy ! Cette dernière va malheureusement mettre fin au succès des G&W. En effet, alors que sur Game-Boy on pouvait changer de jeu en changeant de cartouche, les systèmes G&W n’était eux dédiés qu’à un seul jeu. Leurs écrans LCD possédaient leurs propres décors imprimés, s’illuminant en fonction de l’évolution du jeu (cela est valable pour une grande partie des modèles G&W, mais pas toutes...). Impossible donc de jouer à d’autres jeux avec une même "console". A noter que les G&W pouvaient aussi donner l’heure et servir de réveil-matin à l’occasion.Certains furieux les collectionnent alors que d’autres s’en procurent par simple fièvre nostalgique, mais une chose est sûre, les G&W ne sont pas mortes !! Les prix de ces machines, de nos jours, vont du très abordable jusqu'à atteindre des sommes mirobolantes ! Tout dépend de la rareté de la bête, mais également de son état (boite, cache-piles, rayures, etc.).Ainsi, le Mario the Juggler, en boite complet et en bon état, peut aisément dépasser les 1000 €, ce parce qu’il s’agit du dernier G&W sorti et tiré à peu d’exemplaires ! Pire, une G&W peut atteindre 5000 € : un modèle Multi Screen (Green House) tiré à une petite centaine d'exemplaires, vendu hors commerce, et spécialement conçu pour fêter la 20.000.000ème G&W vendue !! Il y a aussi le 60ème G&W, un Super Mario Bros, qui était à gagner dans un concours Nintendo... Là encore, un objet au prix prohibitif...Et puis, il y a aussi, cette histoire (cette rumeur pour certains...) au sujet de cette fameuse G&W "fantôme". En fait, il s’agit du Game & Watch Tetris, jamais vendu, ni même produit (en tout cas selon Nintendo). Pourtant, une photo a circulé sur le Net... et personne n’a su dire s'il s’agissait d’un fake ou non... En fait, c’est un indice troublant qui sème le doute parmi les collectionneurs : au dos du catalogue G&W de l’époque figurait une image représentant une G&W Multi Screen marqué d’un joli "Coming Soon". Beaucoup pensent que Nintendo s’apprêtait à sortir Tetris sous cette forme avant de se rétracter au profit d’une version Game-Boy, qui serait plus rentable et aiderait par là même sa nouvelle console.En 2010, Ball est réédité pour les 30 ans de sa sortie, proposé comme cadeau dans le Club Nintendo. Le G&W fourni avec boîte et notice est une reproduction très fidèle à l’original, mais étant moins recherché par les collectionneurs, est également financièrement bien plus abordable.Enfin, à l’occasion des 35 ans de Super Mario Bros, une toute nouvelle G&W sort en 2020. Techniquement, elle n’a évidemment rien à voir avec les vieux LCD, mais l’esprit « Game & Watch » est présent malgré tout. Incluant en plus de SMB, Lost Levels (alias le vrai Mario 2) ainsi qu’un remake de Ball avec Mario, la machine comprend également un mode Horloge, forcément indispensable !Peut-être le début d’une nouvelle gamme de G&W, qui sait ?Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir un peu plus sur les G&W ! L'article complet, à lire sur gameforever.fr, présente toutes les gammes de G&W avec la liste des jeux, ainsi que les déclinaisons en jeux vidéo sorties notamment sur GBA et DS.=> https://www.gameforever.fr/gamewatch.php