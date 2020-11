Non, les joueurs ne peuvent pas transférer les jeux PS5 vers un périphérique USB. Les jeux PS5 doivent être stockés sur le SSD interne ultra rapide de la console. Nous réfléchissons à une prochaine mise à jour permettant aux joueurs de stocker (mais pas de lancer) leurs jeux PS5 sur un périphérique USB. Vous pouvez, cependant, stocker et lancer vos jeux PS4 depuis un périphérique USB compatible connecté à votre console PS5.

Who likes this ?

posted the 11/10/2020 at 02:00 AM by kratoszeus