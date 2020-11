SAGA DU SOIR | YAKUZADémarrée sur PS2 et davantage reconnue du Japon, la série des Yakuza a su, épisode après épisode, crée une véritable communauté d'adorateurs (y compris chez nous), tant chaque aventure s'avère être à la fois un bijou de cinéma et de gameplay, le tout servi par un casting toujours exceptionnel.En attendant l'arrivée imminent de notre 1er avis sur l'épisode 7 qui vient tout juste de sortir, nous vous proposons une rétrospective de la série grâce à notre grand spécialiste : Romain!Bonne lecture!

posted the 11/08/2020 at 06:02 PM by obi69