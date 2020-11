Bonjour à tous,Voilà comme indiqué dans le titre je rencontre un problème assez récurant du à ma connexion.Je suis chez SFR en coaxial ( réception environ 850Mb/s et envoi environ 50Mb/s) et quand je joue sur ma ps4 en ligne (connecté en Ethernet ) à PES 2021 par exemple, le jeu lag énormément,des fois l'image se fige avec un logo qui mouline puis regard mais c'est vraiment injouable. J'ai essayé avec d'autres jeux c'est pareil.Sur Pc, je me fais déconnecté de Among US ou en vocal sur discord ma voix se coupe. Sur Twitch les lives se bloquent 2 à 3 secondes puis repartent avec une qualité très basse.Je perd de temps en temps ma connexion durant environ 10 minutes.J'ai contacté SFR qui ne voit aucun problème sur ma ligne mais le pire dans tout ça c'est quand je n'ai plus de connexion ( Wi-Fi et par câble ), SFR me voit connecté et ne voit aucun incident.Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou sait d'où ça vient, merci de m'aiderPS : Il y a 3 semaines de ça, je n'avais aucun problème.