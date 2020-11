Cette longue émission est donc l'occasion de livrer de premiers bilans sur la PlayStation 5 et la Xbox Series S par nos fidèles journalistes ferrus de consoles de nouvelle génération, puisque ceux-ci ont en effet pu passer au moins une semaine avec les prochaines machines de chez Sony et Microsoft. Mais pour cet épisode enregistré à distance, nous ne nous sommes pas contentés des avis des rédacteurs de Gamekult, puisque nous avons également invité le flamboyant Florian Agez du site Les Numériques qui a en effet réalisé, en parallèle des nôtres, les tests de la PlayStation 5 et de la Xbox Series S.

Sommaire :0:04:08 : Point News0:31:28 : Xbox Series S0:59:20 : Marvel's Spider-Man : Miles Morales1:31:48 : Tournez Manette2:02:52 : Entracte Musical2:13:58 : PlayStation 5