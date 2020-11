Le billet de la Saga du Soir sera consacré aujourd'hui à la saga Dead Space, de Visceral Games.Véritable chef d'œuvre du jeu d'horreur, la saga spatiale et horrifique mettant en scène l'ingénieur Isaac et le terrible Monolithe aura fait trembler de peur et de joie des millions de joueurs à travers le monde.Je vous propose de (re)découvrir ces chefs d'œuvres, au travers une série d'avis couvrant la trilogie de base et le spin-off Extraction.