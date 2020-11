Bonjour à tousElle sont sortie à 15h, j'ai pris le 5600x pour 279€ vu que je joue en 4k, privilégié le site rue du commerce qui la vend à un prix correct 315€ ils ont l'avantage du pack reprise 80% pendant 1 an. Ldlc la vend 379€Je vous met en lien les différents test.https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900x-ryzen-7-5800x-and-ryzen-5-5600x-tested-in-16-gameshttps://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-5600x/

posted the 11/05/2020 at 03:26 PM